Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Riccardo Gorgone, lutto cittadino a Paternò

Si terranno oggi pomeriggio a Paternò, nella Chiesa della Spirito Santo alle 15.30 i funerali del 17enne Riccardo Gorgone, lo studente dell’Istituto tecnico economico “Gioacchino Russo morto, mercoledì scorso, in un incidente stradale avvenuto in contrada Tre Fontane, nei pressi della strada provinciale 58.

"Oggi la nostra comunità è a lutto - scrive il primo cittadino di Patenrò, Nino Naso - Tutta la città si raccoglie nel silenzio e nella preghiera, nel ricordo di un nostro giovane figlio che è andato via troppo presto. Ciao Riccardo, ti porteremo sempre nel nostro cuore".

Anche l’istituto tecnico economico Gioacchino Russo ha espresso il proprio dolore per la morte del giovane: “La nostra comunità scolastica è sconvolta per la tragedia che ha coinvolto un nostro alunno esprimiamo il più profondo cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di classe. Riccardo, dall’animo buono, resterà per sempre nei nostri cuori”.