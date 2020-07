Fuochi non autorizzati in piazza Europa, denunciato un 40enne

Un 40enne è stato denunciato, dagli agenti delle volanti, per accensione ed esplosioni pericolose. Nella serata di ieri, intorno alla mezzanotte, i poliziotti sono intervenuti in piazza Europa ove in maniera estemporanea era stato allestito uno spettacolo di fuochi artificiali. Tra i presenti è statoindividuato un uomo che armeggiava proprio con l’involucro da cui si sviluppava lo spettacolo pirotecnico. Una volta ristabilite le condizioni di sicurezza il quarantenne è stato identificato e denunciato, mentre l’involucro esausto, che conteneva 25 candelotti di categoria F2, è stato sequestrato; nel contempo è stata eseguita una perquisizione a casa del denunciato con l’ausilio del personale degli artificieri e di un’unità cinofila antiesplosivo.

