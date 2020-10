Controlli della polizia contro i fuochi d'artificio "di mezzanotte" in piazza Europa

Sono giunte diverse segnalazioni relative ad accensione di fuochi d’artificio durante le ore notturne. Per questo motivo, nella tarda serata di domenica scorsa, gli agenti di polizia hanno intensificato il servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Europa . Allo scoccare della mezzanotte è stato notato un gruppo di ragazzi che, per festeggiare il compleanno di uno di loro, aveva acceso una batteria di fuochi di artificio nella parte inferiore della piazza. I giovani sono stati immediatamente raggiunti dalla polizia, tutti identificati ed uno di loro, che ha opposto resistenza, è stato portato in questura e denunciato per questo reato. I controlli proseguiranno nelle prossime sere.

