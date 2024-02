Fuochi d'artificio illegali esplosi in strada, nei guai un 21enne e un 26enne

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato due giovani sorpresi mentre accendevano la miccia di due batterie composte da 100 fuochi d'artificio posizionate sullo spartitraffico di via Aci Castello, a pochi metri da un rifornimento di carburante.

I poliziotti, visto quanto stava accadendo, hanno immediatamente hanno bloccato e identificato i due: un 26enne e 21enne, entrambi incensurati. Sentiti in merito alla bravata compiuta i due hanno raccontato agli agenti che i fuochi d’artificio erano stati sparati in quel preciso punto in quanto di fronte si trovava il ristorante in cui si sarebbe festeggiato il quarantesimo compleanno di una loro amica.

Sul posto erano infatti presenti una trentina di persone invitate all'evento, festeggiata inclusa, colti ad ammirare il pericoloso spettacolo pirotecnico non autorizzato. I due giovani sono stati accompagnati negli uffici del commissariato per ulteriori accertamenti.