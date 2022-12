Fuochi pirotecnici illegali in auto e a casa: due denunciati

I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea, hanno denunciato un 31enne, pregiudicato di Trecastagni e un 20enne del posto, per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente. Il 31enne è stato fermato lungo via Armando Diaz a bordo di una Fiat Panda, dentro cui erano stipati sia un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici di libera vendita, sia 19 artifizi artigianali illegali, per un peso complessivo superiore al chilogrammo. In una seconda occasione invece i carabinieri, all’esito di un’attività info-investigativa, hanno recuperato presso l’abitazione del 20enne ulteriori 2 fuochi d’artificio illeciti, per un peso complessivo di quasi mezzo chilo. Tutto il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro e verrà successivamente distrutto ad opera degli artificieri dell’Arma.