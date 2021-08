Furgone sospetto non si ferma all'Alt, inseguito e bloccato dalla polizia

Questa mattina, volanti della polizia hanno arrestato G.A., classe 74’, pregiudicato, per il reato di sesistenza a Pubblico Ufficiale. E' stato, inoltre, denunciato per il reato di ricettazione e porto di oggetti atti allo scasso. Nello specifico, le volanti, transitando nel quartiere di San Giorgio, e precisamente nei pressi dell’ingresso secondario del nosocomio “San Marco”, hanno notato un furgone Fiat Iveco, con a bordo tre soggetti dall’atteggiamento sospetto e che non si fermavano all’Alt. Ne è scaturito, pertanto, un lungo e pericoloso inseguimento poiché l’uomo alla guida dell’autocarro, effettuando sterzate repentine, ha tentato più volte di sbarrare la strada alla Volante con l’intento di mandarla fuori carreggiata. La folle corsa del Fiat Iveco si è conclusa nello Stradale Bummacaro, all’interno della cava, dove il furgone, con una manovra dissennata, è rimasto in panne. A quel punto i tre, aperte le portiere ed abbandonato il mezzo, hanno tentato la fuga appiedati lungo i campi circostanti; due dei malfattori sono riusciti a far perdere le proprie tracce tra la vegetazione, mentre gli operatori sono riusciti a raggiungere e bloccare proprio colui che fino a poco prima si trovava alla guida del Fiat Iveco. Dentro il furgone, e precisamente all’interno del cassone, vi erano stipati alla rinfusa arnesi e numerosissimi cavi in rame, del peso di circa 2500 Kg lordi, di grande sezione che sono stati sequestrati. G.A. è stato tratto in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e contestualmente denunciato per il reato di ricettazione e porto di oggetti atti allo scasso. Informato il P.M. di turno, ne ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa di convalida e contestuale rito direttissimo.