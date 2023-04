Sette furti con scasso commessi ad Acireale, arrestato ladro seriale

Personale della polizia, della squadra investigativa del commissariato di Acireale ha posto in essere una intensa attività info-investigativa al termine della quale ha individuato un uomo acese, classe 1992, incensurato, quale unico responsabile di numerosi furti con scasso. Alle ore 12 del 3 aprile scorso, un equipaggio del commissariato si è recato presso l’abitazione dell’uomo, dove eseguiva perquisizione ai sensi della normativa in materia di sostanze stupefacenti. La ricerca dava esito negativo, tuttavia, gli operatori notavano numerose monete da 2,00 euro sparse sulle coperte del letto dell’uomo il quale non motivava il possesso riferendo che erano i proventi del furto su delle macchinette di distribuzione automatica di generi alimentari installate all’interno di un istituto scolastico di Acireale.

Dalla visione delle immagini estrapolate dall’impianto di video sorveglianza dell'istituto scolastico, il personale della polizia è riuscito ad individuare gli indumenti indossati dall’autore durante la commissione del reato. Tali indumenti, in effetti, venivano trovati, ancora bagnati dalla pioggia caduta durante il furto. Alla luce di quanto emerso, l’indagato intraprendeva un comportamento collaborativo e rendeva dichiarazioni, assistito dal proprio legale, nel corso delle quali ammetteva di avere commesso diversi furti con scasso nelle notti precedenti. Il trentunenne è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per 7 furti con scasso commessi in territorio di Acireale.