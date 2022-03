Controlli contro i furti di arance nelle aree rurali, quattro persone denunciate

I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò, durante un controllo nelle aree rurali messo in atto lungo la via Andrea Caponnetto del Comune di Motta Sant’Anastasia, hanno fermato una Smart Fortwo trasformata in mezzo di trasporto arance. Il vano posteriore era ricolmo di agrumi che fuoriuscivano dal lunotto posteriore. Questo dettaglio ha spinto i carabinieri a controllare un 36enne ed un 40enne, entrambi partenesi, che si trovavano a bordo dell'auto. I due uomini, entrambi denunciati per ricettazione in concorso, sono stati trovati in possesso di circa 150 chili di arance “tarocco”, di cui non hanno saputo esibire nessun documento relativamente alla loro tracciabilità.

Durante un analogo controllo nel territorio di Paternò, i militari hanno proceduto al controllo di un 70enne alla guida di una Lancia Y in transito sulla provinciale 24, con a bordo un 59enne, entrambi paternesi. Il 70enne è stato denunciato per aver violato gli obblighi di soggiorno a cui era sottoposto e per essersi posto alla guida di un veicolo nonostante avesse la patente di guida revocata con provvedimento prefettizio. Entrambi poi sono stati denunciati perché accusati di ricettazione in concorso. Anche in questo caso, in auto c'era un grande quantitativo di arance, per un peso complessivo di circa 500 chili. I due, trovati con i vestiti e le scarpe sporche di fango, non sono stati in grado di riferire nulla sulla provenienza. Gli agrumi sequestrati sono stati devoluti ad enti di beneficenza.