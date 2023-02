Furti di arance, Diana (IGP arancia Rossa): "Una piaga per i nostri associati"

"Un plauso alle forze dell'ordine per il loro lavoro e il loro impegno nell'individuare ladri e malintenzionati che tentano di rubare le preziose arance dalle aziende agricole del nostro territorio", così il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana, in riferimento all'ultima operazione dei carabinieri che ha consentito d'individuare e arrestare una banda di ladri di arance nel catanese. “La situazione nella Piana di Catania e in tutto l'areale di produzione dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP è purtroppo allarmante. Sarà necessario continuare a vigilare per evitare che con l’aumento della richiesta di prodotto IGP possano aumentare anche furti nelle aziende dei nostri associati. I furti di agrumi, una vera e propria piaga per associati del Consorzio, sono giunti a un livello molto elevato e questo accade nel periodo più intenso della raccolta, con le aziende agrumicole impegnate nella commercializzazione del frutto più pregiato. Ecco perché ringraziamo l'opera delle forze dell'ordine ” - conclude Diana.