La nuova tecnica per rubare le auto: bloccasterzo rotto e centralina scodificata

Intorno alle 4 della scorsa notte, una "gazzella dell’Arma, impegnata in un pattugliamento che percorreva via Passo Gravina, nel quartiere di Barriera, ha notato in una traversa una Fiat Panda in sosta con il motore acceso, affiancata ad altre auto parcheggiate. I carabinieri, subito insospettitisi, si sono quindi avvicinati all’utilitaria provocando l’immediata reazione del conducente, che ha cercato di fuggire allontanandosi a velocità moderata, con la speranza di non essere notato ed evitare il controllo. La manovra non ha dato i frutti sperati, poiché i militari hanno velocemente tagliato la strada al mezzo per impedire qualsiasi tentativo di fuga, intimando l’alt.

Sin dalle prime fasi delle verifiche, l’autista e gli atri due uomini a bordo si sono mostrati nervosi ed insofferenti, rinforzando ulteriormente l’ipotesi della pattuglia che il trio stesse per commettere una qualche azione criminale, interrotta dal loro intervento. E con la perquisizione è arrivata la conferma: all’interno di un sacchetto nascosto nel vano portabagagli era nascosto un vero e proprio kit per i ladri d'auto, con all’interno una centralina "scodificata", un paio di guanti in lattice, un martello in gomma, un cacciavite, una torcia e del nastro isolante.

Per rubare le auto, infatti, sono state ideate delle tecniche sempre più efficaci e innovative. Tra queste, quella della "centralina universale", che prevede di rompere il bloccasterzo, forzare il cilindretto di accensione e sostituire la centralina originale dell’auto da rubare con una decodificata. Così facendo, si può avviare l’auto e partire in tutta tranquillità, poiché la centralina originaria risulterà inutilizzabile. Tutto il materiale rinvenuto nel kit è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri, che hanno denunciato per "possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso" 3 pregiudicati catanesi di 24, 30 e 43 anni.