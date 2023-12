La finanza intensifica i controlli a Nesima, San Cristoforo e Librino e ritrova 32 auto rubate

La guardia di finanza di Catania ha intensificato negli ultimi mesi le attività di controllo economico del territorio. Le pattuglie impegnate delle fiamme gialle hanno operato in modo particolare nei quartieri di Nesima, San Cristoforo e Librino. In questi quartieri è stata posta anche massima attenzione al fenomeno dei furti di auto. Proprio su questa scia, infatti, i militari della Compagnia pronto impiego di Catania hanno rinvenuto 32 auto e 2 moto oggetto di furto, di proprietà di catanesi e di turisti giunti in vacanza nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Oggetto di interesse da parte dei ladri sono state principalmente vetture di recente immatricolazione, come: Fiat Panda, Fiat Grande Punto, Scudo, Tipo, Giulietta e numerose Lancia Y. Tutti i veicoli sono stati così restituiti ai legittimi proprietari. Nello stesso arco temporale, le fiamme gialle hanno intensificato i controlli sulle strade catanesi, contestando ben 124 violazioni al codice della strada, con un ammontare delle sanzioni pari ad oltre 76 mila euro. Molte le violazioni, la maggior parte delle quali riguardavano casi di automobilisti privi di regolari contratti assicurativi o delle revisioni dei mezzi guidati. Fra questi, si segnalano ben 27 veicoli oggetto di sequestro e 11 sottoposti a fermo amministrativo.