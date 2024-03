Ruba 130 chili di avocado in un fondo agricolo, identificato grazie all'aiuto di un passante

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale per il contrasto dei furti nelle aree rurali, i carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato un zafferanese 47enne, già noto alle forze dell’ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Al riguardo, nel pomeriggio intorno alle 16.30, un passante che stava percorrendo la contrada Cutula del comune di Giarre, tramite il 112, ha comunicato al carabiniere operatore della centrale della compagnia di Giarre, d’aver appena visto un uomo, che inoltratosi in un fondo agricolo dopo aver scavalcato la recinzione, stava estirpando dalle piante i frutti di avocado già pronti per la raccolta e al tempo stesso danneggiando la vegetazione.

Il cittadino, mosso da profondo senso civico, dopo aver avvertito anche il proprietario del fondo agricolo, si è quindi diligentemente messo in attesa dell’arrivo della “gazzella” del nucleo radiomobile dei carabinieri di Giarre, giunti in pochi minuti in zona, senza farsi notare dal ladro, che intanto si era allontanato.

Sono immediatamente scattate le ricerche del 47enne, dileguatosi alla guida di una Fiat Panda. I militari della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno intercettato, lungo la statale 114, proprio l’utilitaria oggetto delle ricerche. Il ladro ha provato la fuga con manovre azzardate e sorpassi in curva ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, tagliandogli la strada, quasi al limite di territorio con il comune di Mascali. Messo in sicurezza l’uomo, i militari dell’Arma hanno così constatato che il malvivente aveva riempito il bagagliaio della Fiat Panda con ben 130 chilogrammi circa di avocado, dal valore sul mercato di oltre 1.000 euro, che sono stati restituiti al proprietario il quale, nel frattempo, aveva appena constatato il loro ammanco dalle piante e, soprattutto, i danni ad esse cagionati dal 47enne.

Quest’ultimo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto nonché emesso, nei suoi confronti, una misura cautelare in carcere a seguito della quale è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.