Ladri di bestiame calabresi in trasferta tentano la fuga, ma i carabinieri li arrestano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo ed i colleghi delle Stazioni di Maletto e Maniace hanno arrestato in flagranza i calabresi Giuseppe Olivieri di 28 anni, Benito Tavella di 32, Paolo Alvaro di 18 e Pasquale Zampaglione di 53 di anni, poiché ritenuti responsabili di ricettazione aggravata in concorso. La scorsa notte lungo la strada statale 120 di Linguaglossa, i militari di pattuglia hanno intercettato due autocarri adibiti al trasporto di animali che percorrevano la strada preceduti da un’autovettura. Gli autisti degli autocarri alla vista dei carabinieri hanno arrestato la marcia e abbandonato i veicoli per darsi alla fuga nelle campagne circostanti, mentre l'autovettura con a bordo altri due soggetti ha accelerato vorticosamente fuggendo in direzione del centro abitato di Linguaglossa.

Fughe rese inutili dalla capacità di reazione dei carabinieri che, in entrambi i casi, sono riusciti a bloccare ed ammanettare i fuggiaschi. Posti in sicurezza i quattro soggetti, i carabinieri hanno sequestrato i due mezzi utilizzati, un Iveco Turbo Daily e un OM 50, sui quali erano stati stipati 18 bovini. Erano tutti dotati di marchio auricolare, grazie al quale si è potuto risalire al proprietario cui erano stati sottratti, risultato essere un allevatore della provincia di Messina. I capi di bestiame, dopo una verifica da parte dei veterinari dell’Asp, sono stati restituiti all'allevatore.