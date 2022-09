Furti e atti vandalici a Caltagirone, Prefetto: "Più controlli e telecamere"

A seguito di ripetuti raid predatori e vandalici avvenuti nel centro storico del comune di Caltagirone, il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ha disposto un'intensificazione dei servizi interforze di vigilanza e controllo del territorio comunale. A farne richiesta era stata l'amministrazione comunale calatina lo scorso 23 agosto. Poi una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia il 30 agosto. "Si tratta - dichiarano il sindaco Fabio Roccuzzo e l'assessore alla Sicurezza Giuseppe Fiorito - di un segnale concreto di attenzione alla nostra città, che si dimostra ancora più utile anche in considerazione dell'ultimo episodio avvenuto proprio stamani con una rapina alla farmacia di via Luigi Sturzo. Ringraziamo il prefetto e le forze dell'ordine per l'impegno profuso nell'attività finalizzata alla repressione di reati che, come questi, creano apprensione fra i cittadini. Siamo fiduciosi che quanto messo in campo, nel segno delle più forti sinergie, possa produrre i risultati sperati". L'amministrazione comunale, in relazione agli stessi episodi, ha, inoltre, incontrato in municipio i rappresentanti delle associazioni di categoria.

I riflettori sono stati puntati, in particolare, sul potenziamento, indicato come imminente, dei sistemi di videosorveglianza in città. È stata manifestata vicinanza agli esercizi commerciali colpiti da forti danneggiamenti e si è, inoltre, concordato di organizzare riunioni mensili per fare il punto in materia di sicurezza. "È stato un incontro proficuo - ha commentato Forte -, abbiamo concordato sulla necessità di una sempre più forte azione delle forze di polizia, di cui abbiamo evidenziato l'impegno e di cui si rende necessario un rafforzamento in termini di uomini e mezzi, come da noi richiesto al prefetto. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a sollecitare gli appartenenti alla nostra categoria all'adozione di sistemi di videosorveglianza, data la loro accertata utilità". "Abbiamo manifestato - ha detto Guzzardi - il comune intendimento di costituire a un tavolo sulla sicurezza con l'amministrazione che si riunisca periodicamente per affrontare costantemente e con la necessaria efficacia questa problematica, che richiede la massima attenzione e il più forte spirito di collaborazione". "È significativo - ha dichiarato Fiorito - che le associazioni di categoria si siano rese disponibili a stimolare i propri iscritti affinché venga incrementata la videosorveglianza in prossimità delle attività commerciali. L'amministrazione sta intanto rafforzando il sistema di sicurezza attraverso l'imminente ollocazione di numerose telecamere nei luoghi più sensibili".