Furti in via Etnea e in un centro commerciale: denunciati in tre

La polizia ha denunciato ieri tre persone responsabili di tentato furto aggravato. I ladruncoli sono stati beccati dalle volanti durante le attività di controllo del territorio, in via Etnea e in un centro commerciale

In via Etnea, i responsabili della vigilanza di un negozio hanno controllato un 48enne che stava tentando di impadronirsi di diversi capi di abbigliamento e di alcuni profumi. In seguito alla segnalazione dei vigilantes, gli agenti delle volanti sono immediatamente intervenuti e hanno portato il ladro in questura, per l’identificazione e per gli atti di rito. La refurtiva è stata restituita al titolare del negozio.

Il secondo tentativo di furto è accaduto all’interno di un noto centro commerciale. In questo caso sono state indagate due donne catanesi di 20 e 40 anni, anch’esse fermate da personale della sicurezza e trovate in possesso di abiti e profumi che avevano tentato di portar fuori dal negozio senza pagare. I poliziotti, dopo aver acquisito la denuncia del responsabile del negozio, hanno contestato a entrambe il reato di tentato furto aggravato e le hanno denunciate.

Infine, ieri mattina, gli uomini delle volanti hanno controllato una donna di 47 anni sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare in zona piazza Carlo Alberto, non trovandola in casa. A questo punto i poliziotti si sono messi immediatamente alla sua ricerca, individuandola poco dopo in via Giordano Bruno. La donna è stata arrestata per evasione ed è adesso in attesa del giudizio per direttissima.