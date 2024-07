Ancora furti all’ex ospedale Vittorio Emanuele, due denunce

Nel pomeriggio di ieri, durante un normale servizio di pattuglia, i militari del nucleo radiomobile di Catania hanno deferito due catanesi con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Le gazzelle dell'Arma si sono concentrate sull'ex presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele", spesso bersaglio di furti da parte di ignoti che mirano a sottrarre ferro e altri materiali per ricavarne denaro. Due pattuglie sono state inviate sul posto dalla centrale operativa dopo una chiamata al 112 da parte di un cittadino, che transitava nei pressi del vecchio policlinico e aveva udito forti rumori provenienti dall'interno.

Giunte in via Osservatorio, le pattuglie hanno deciso di ispezionare i viali dell'ex ospedale, sorprendendo due catanesi, di 42 e 41 anni, intenti a trasportare materiale ferroso verso la recinzione. Fermati immediatamente dai militari, i due non hanno saputo giustificare la loro presenza nell'ex nosocomio, confessando successivamente di aver smontato i manufatti dal padiglione dell'ex reparto di anestesia e rianimazione.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato le chiavi di una Ford Fiesta blu, appartenente al 42enne e parcheggiata vicino alla recinzione. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti strumenti per lo scasso, oltre a cavi e un quadro elettrico appena sottratti dai padiglioni.

I due individui sono stati quindi portati presso gli uffici dell'Arma di San Giuseppe alla Rena, dove sono stati deferiti in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato in concorso.