Rubavano portafogli nei supermercati, ladri seriali incastrati dalle telecamere

Due siracusani, padre e figlio, utilizzavano delle carte di credito rubate per fare acquisti in tabaccherie o profumerie, prelevando anche denaro dagli sportelli automatici a discapito delle vittime del furto. I carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta, su disposizione del Gip del tribunale di Catania, hanno condotto in carcere un 68enne pregiudicato e posto ai domiciliari un 26enne, entrambi indagati per "furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento". Le indagini sono nate in seguito alle denunce relative ad alcuni furti di portafogli, che sarebbero avvenuti sempre all’interno di supermercati puntesi e di Tremestieri durante tutto il 2023 e nei primi mesi del 2024.

Le vittime avvicinate con una scusa

Il 68 enne, con alle spalle moltissimi reati analoghi e già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Siracusa, evadeva appositamente per mettere a segno i "colpi" in provincia di Catania. Il tutto grazie alla complicità del figlio incensurato, che si metteva alla guida di un'utilitaria per raggiungere i supermercati in cui entrare in azione, attendendolo poi all'esterno. Scelta la vittima, solitamente una donna che aveva appoggiato la borsa sul carrello, il ladro le si avvicinava con una scusa e, approfittando di un momento di distrazione, le sfilava i portafogli dalla borsa per poi uscire senza fare acquisti. Successivamente, i due si allontanavano e scattava la seconda parte del piano.

Buttavano via anche i documenti

La coppia prelevava contanti utilizzando le carte di credito rinvenute nei borselli: in particolare, era il figlio ad occuparsi di questa operazione, recandosi presso i vari bancomat. In un caso, ad essere presa di mira è stata una signora che aveva riposto nella parte anteriore del carrello sia la borsa che il suo cagnolino: l’uomo ha finto di mostrare interesse verso l’animale e poi, non appena la signora gli ha dato le spalle, ha afferrato il portafogli e si è dileguato. Immediatamente dopo, i due malviventi si sono recati all’interno di un centro commerciale poco distante e, il più giovane, ha adoperato le carte di credito appena rubate per prelevare la somma di 1250 euro presso uno sportello atm. In altre occasioni, invece, le carte sarebbero state adoperate anche per acquisti presso profumerie o negozi di tabacchi. Dopo averli svuotati, i borsellini venivano gettati via, insieme a tutti i documenti di identità contenuti all'interno. I carabinieri di San Giovanni la Punta sono riusciti a dare un volto ai due, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali in cui si svolgevano i reati.