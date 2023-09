Furti ai danni di semirimorchi parcheggiati al Porto, denunciato ladro 50enne

Nell’ambito dei rafforzati servizi predisposti dall’ufficio polizia di Frontiera, finalizzati alla repressione dei reati predatori in ambito portuale, personale della squadra di polizia giudiziaria dello “Scalo Marittimo” della polizia, ha denunciato un 50enne, pluripregiudicato, in quanto responsabile del reato di furto aggravato e continuato. L’uomo era stato già arrestato, sempre per il reato di furto aggravato, lo scorso 25 luglio.

Successivamente la squadra di polizia giudiziaria ha accertato che lo stesso era stato anche l’autore di ulteriori furti ai danni di semirimorchi - parcheggiati sempre nella zona dello Sporgente Centrale, Banchina 17 - in transito nel sedime portuale catanese. A seguito di una segnalazione pervenuta da personale della vigilanza privata in servizio di ronda, gli agenti hanno accertato che diversi semirimorchi erano stati trovati con i portelloni posteriori aperti e che dal loro interno erano state asportate diverse scatole in cartone, contenenti climatizzatori, nonché prodotti detergenti ed alimentari.

Grazie alla disamina delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza dell’area interessata e a quelle relative al varco di “entrata” ed “uscita” portuale, gli investigatori della polizia hanno riscontrato tutte le fasi salienti del furto, acquisendo fin da subito elementi indispensabili all’individuazione dell’autore del reato il quale, peraltro, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria sempre per reati attinenti alla stessa fattispecie.

A margine dell’attività svolta, sono state elevate diverse violazioni al Codice della Strada, sempre a carico del proprietario di uno scooter utilizzato per la commissione dei reati insicati, nonché il sequestro amministrativo di quest’ultimo, in quanto sprovvisto della prescritta copertura assicurativa. In tale contesto, successivamente agli accertamenti esperiti, si è pure accertato che sull’autore dei fatti contestati gravava anche un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida e che lo stesso risultava recidivo nel biennio; pertanto, veniva denunciato, sempre in stato di libertà, in quanto responsabile del reato di guida di veicolo con patente revocata e recidivo nel biennio.