Furti seriali in un supermercato, arrestata ladra "trasformista"

Da cinque giorni, i gestori di un supermercato ad Aci Sant’Antonio hanno cercato di risolvere il mistero dell'ammanco di merce dai loro scaffali, che ammonta a quasi 150 euro al giorno. Convinti di essere vittime di furti continui, i negozianti hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri della locale stazione.

Le indagini

Gli ufficiali hanno quindi immediatamente esaminato tutti i filmati di videosorveglianza del negozio per risolvere il caso. L'indagine ha portato i militari, in pochi giorni, a individuare una donna di 48 anni, residente a San Giovanni la Punta, già nota alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. La donna, giornalmente, si presentava al supermercato adottando misure per evitare il riconoscimento, cambiando acconciature ed abiti quotidianamente.

Dopo essere passata inosservata, compiva furti di generi alimentari dagli scaffali del negozio, nascondendoli in una borsa prima di allontanarsi senza effettuare il pagamento. I carabinieri, basandosi sulla visione dei sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito la dinamica delle azioni della donna, notando la sua astuzia nel camuffarsi e la sua noncuranza durante gli spostamenti nel negozio e nel parcheggio. Una volta accertate le responsabilità della ladra seriale, i militari hanno organizzato un servizio mirato, vestendosi in modo civile e mescolandosi tra i clienti del supermercato.

Sputi e schiaffi ai carabinieri

La donna, convinta di sfuggire all'ennesimo controllo, è nuovamente entrata nel negozio nel pomeriggio, ha prelevato diversi articoli alimentari dal valore di circa 160 euro e li ha nascosti nella borsa. Tentando di lasciare il negozio senza pagare, è stata fermata dai carabinieri, mentre si dirigeva all'auto dove ad attenderla c'era il suo complice. Sorpresa dal controllo inaspettato, ha reagito aggressivamente, cercando di colpire i militari con schiaffi, sputi e tirando loro i capelli, gridando che "lei non aveva fatto nulla".

Denunciato il complice

La prontezza di riflessi ha permesso ai carabinieri di evitare che la situazione potesse degenerare. La donna ha anche tentato di chiedere aiuto al suo complice che però, con atteggiamento vigliacco si è allontanato a gran velocità dal parcheggio del supermercato, nella speranza di sfuggire al controllo, non riuscendoci in quanto i militari lo hanno subito raggiunto, identificandolo e denunciandolo per concorso in furto aggravato.

La donna è stata arrestata per furto aggravato, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l'arresto. La merce rubata, recuperata dalla borsa della ladra, è stata restituita ai proprietari del supermercato, che hanno elogiato i carabinieri per la rapida risoluzione del problema.