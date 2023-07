Colpo alla banda dei furti con spaccata: otto arresti

Colpo alla banda specializzata in furti con spaccata che per mesi è stata il terrore di negozi e scuole. Otto persone, infatti, sono state arrestate da personale del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e della squadra mobile di Catania per reati contro il patrimonio nel periodo compreso tra gennaio e maggio.

Le indagini

Le indagini sono state avviate a inizio anno dopo un furto aggravato con il cosiddetto metodo della “spaccata”, la notte del 20 gennaio, nei confronti di un negozio di abbigliamento per bambini nella centrale via Garibaldi di Adrano. Oltre agli autori, sono stati poi identificati un gruppo di indagati che sarebbe dedito a furti ai danni di esercizi commerciali non solo in Adrano, ma anche in altri comuni della provincia, mediante la tecnica dell’utilizzo di macchine rubate mandate a infrangersi contro le vetrine dei negozi e dedito a furti mirati ai contenitori di monete delle macchine distributrici di alimenti e bevande degli edifici pubblici e in particolare nelle scuole.

L'elenco dei furti

Nello specifico agli indagati sono stati contestati i seguenti furti commessi con la tecnica della spaccata: il furto commesso lo scorso primo marzo ai danni di una profumeria di Bronte; il furto commesso il 29 marzo ai danni di uno studio fotografico in piazza Sant’Agostino di Adrano; il furto avvenuto la notte del 31 marzo in un negozio di telefonia del Comune di Pedara; il furto avvenuto la notte del 4 aprile in un esercizio di ristorazione ambulante sito in piazza Sant’Agostino di Adrano; il furto avvenuto la notte del 5 aprile ai danni di un negozio di telefonia in via Garibaldi ad Adrano; il tentato furto avvenuto la notte del 6 aprile ai danni di una rivendita di telefonini a Scordia. Contestati anche tre furti all'interno dell'istituto scolastico "Canonico Bascetta" di Adrano, due presso l'istituto scolastico Sant'Antonio di Adrano e un furto presso i locali della ex Pretura di Adrano.