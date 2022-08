Furto all’interno di un’abitazione del centro storico di Caltagirone, arrestato

Su richiesta della Procura della Repubblica di Caltagirone, il Gip del Tribunale calatino ha disposto la misura degli arresti domiciliari per un giovane gravemente indiziato di aver commesso, lo scorso mese di luglio, un furto all’interno di un’abitazione del centro storico. Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, e dei reati predatori in genere, la polizia ha individuato il presunto autore del reato. L’attività di indagine svolta dal commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, supportata dai riscontri tecnici eseguiti sul luogo del furto, ha consentito all’Autorità giudiziaria di disporre la misura cautelare nei confronti dell’uomo.