Furti in viale Alcide de Gasperi: agenzia di viaggi scassinata tre volte di fila

Le limitazioni imposte alla mobilità dal Coronavirus hanno di fatto azzerato gli incassi delle agenzie di viaggio, creando seri problemi agli operatori del settore, che lamentano anche l'arrivo a rilento di contributi statali. Il titolare di "Mete d'autore", di viale Alcide De Gasperi, ci scrive per evidenziare un ulteriore problema, legato alla mancanza di sicurezza in zona.

"Dal primo lockdown ad oggi ho già subito tre furti - spiega Domenico M. - nonostante in 16 anni di attività non si siano mai verificati episodi analoghi. La prima volta hanno portato via pc, tablet, cellulari ed altri oggetti che usiamo per la nostra attività. Era rimasto ben poco da rubare. Infatti, nel furto subito due giorni fa i ladri sono andati via a mani vuote. Il risultato sono danni per 700 euro: una vera batosta, che si aggiunge alle perdite già registrate per la mancanza di lavoro". La richiesta è quella di intensificare i controlli per ridurre gli episodi di microcriminalità durante le ore notturne, considerato il preoccupante aumento di casi in zona.