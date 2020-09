Furto aggravato di uno scooter e di generi alimentari: tre arresti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi finalizzati a contrastare i reati contro il patrimonio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Radiomobile etneo hanno arrestato: il 28enne Valerio Renna e un incensurato 19enne, entrambi di Misterbianco, ritenuti responsabili di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso. Nel corso di un servizio di perlustrazione, L'equipaggio di una gazzella ha notato due giovani in viale San Pio X i quali, in particolare, procedevano accostati a bordo di due scooter Honda SH. I militari, intuendo che uno degli scooter fosse stato appena rubato, gli hanno imposto l’alt, ma uno dei due però, nel tentativo di sfuggire al controllo, si è scontrato con il fianco dell'auto di servizio cadendo a terra. L’altro giovane invece, è riuscito temporaneamente a dileguarsi. Il Renna è stato immediatamente bloccato e il complice, che nel frattempo aveva raggiunto la propria abitazione, è stato raggiunto e arrestato dai militari Tenenza di Misterbianco mentre lo scooter, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria che ha ringraziato i carabinieri. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

In manette è finito anche il 45enne Fabio Longo, di Aci Catena, responsabile dei reati di evasione, furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato notato dai militari intorno alle 3 di notte mentre, a bordo di una Lancia Y10, transitava lungo via Capo Passero. Il Longo però, resosi conto d’aver attirato la loro attenzione, ha accelerato dandosi disperatamente alla fuga che, in ogni caso, è durata ben poco. Nel corso degli immediati accertamenti i militari hanno compreso il motivo del comportamento dell’uomo, il quale, oltre all’evasione di cui si è reso protagonista, aveva rubato l’autovettura in Acireale appena due ore prima, commetendo in seguito un furto di generi alimentari nella pizzeria di un suo compaesano catenoto. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il Longo è stato nuovamente accompagnato agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.