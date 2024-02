Banda del buco nell'albergo abbandonato: denunciati in cinque

Avevano pensato di far man bassa in un albergo in disuso a Viagrande ma i carabinieri hanno guastato loro la festa, cogliendoli sul fatto. A tentare il colpo sono stati cinque ladri: tre di Bronte, un biancavillese e un giovanissimo incensurato di Trecastagni.

A far fallire il colpo è stato l’allarme del sistema anti intrusione dell'albergo, collegato a una ditta di vigilanza privata che, attraverso il controllo a monitor di una guardia giurata, ha individuato la presenza di alcuni uomini all'interno della struttura.

La guardia giurata ha avvisato i carabinieri di Gravina di Catania che, arrivati sul luogo, hanno visto fuggire due uomini e individuato e bloccato tre dei cinque ladri. I tre, un ventenne di Trecastagni e due 35enni di Bronte e Biancavilla, hanno tentato la fuga ma sono stati acciuffati dai militari.

In una stradina adiacente l’hotel in disuso, l’equipaggio della radiomobile ha poi trovato le due automobili a bordo delle quali la banda aveva raggiunto il posto da depredare. Dentro due auto, una Alfa Romeo 147 e una Peugeot 206, c'erano vari arnesi da scasso. In particolare, nell’abitacolo di una delle auto, i militari hanno trovato dei documenti e oggetti personali dei due fuggitivi, due ventitreenni di Bronte, che sono stati identificati e denunciati insieme ai loro colleghi, presi in precedenza.