Riempiono ceste di alcolici e scappano senza passare dalla cassa: denunciati due pregiudicati

Era lo scorso aprile quando un 21enne e un 34enne, già noti alle forze dell'ordine, era entrati in un supermercato della catena Decò con capienti buste. Avevano pensato bene di riempirle di alcolici e una volta giunti dinanzi alla cassa hanno preso la strada dell'uscita scappando con il "bottino" del valore di diverse centinaia di euro. Sono stati però individuati dai poliziotti del commissariato Borgo – Ognina che hanno analizzato le immagini della videosorveglianza. Sono stati così identificati i due responsabili nonostante le mascherine anti Covid ben calcate sul volto. Sono stati così denunciati per il reato di furto aggravato commesso in concorso.