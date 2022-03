Rubano materiali in alluminio nei pressi dell'aeroporto, denunciati cinque ladri

Gli agenti della polizia di frontiera di Catania, in due distinte operazioni, hanno denunciato cinque persone per il furto di materiale ferroso avvenuto in una struttura dell’ ex area militare del 41° stormo, ormai pertinenza dell’aeroporto etneo. Tre di loro sono stati sorpresi a rubare telai in alluminio divelti dalla loro sede, già raggruppati in piccole parti e legati da corde per facilitarne il trasporto. Mentre si procedeva nei loro confronti, il personale di un istituto di vigilanza ha segnalato un analogo episodio verificatosi nella stessa struttura. Altri due soggetti sono quindi stati sorpresi mentre erano intenti a rubare una porta in alluminio e due radiatori in ghisa dell’impianto di riscaldamento.