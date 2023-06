Ruba alcuni pezzi da una barca a vela al porto, denunciato ladro

Un 58enne pluripregiudicato, C.C., è stato denunciato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile di un furto avvenuto lo scorso 10 maggio all’interno di un cantiere nautico del porto di Catania. Era stato asportato il "boma" in alluminio di una barca a vela, insieme a sei crocette dell’albero maestro e ad un’ancora da 25 chili con 70 metri di catena. Il personale della polizia giudiziaria si è messo sulle tracce del ladro, acquisendo le immagini dell’impianto di videosorveglianza esistente all’interno dello scalo portuale. E' stato così possibile individuare l'auto utilizzata dal pregiudicato, anche se i successivi accertamenti non hanno permesso di rintracciare alcun intestatario Presso una società di smaltimento di materiale ferroso è stata rinvenuta e sequestrata l’ancora con la relativa catena e sono stati acquisiti altri elementi utili all’individuazione dell’autore del reato. C. C. è stato rintracciato nella mattinata del 26 maggio scorso e condotto presso gli uffici di polizia dello scalo marittimo per gli adempimenti di competenza, confessando quanto già accertato. L'ancora è stata restituita al proprietario.