Topi d'appartamento beccati grazie alle telecamere: arrestati

I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 44enne pregiudicato catanese ed hanno denunciato per lo stesso reato il fratello 49enne, pregiudicato anche lui. I militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione sul 112 sono intervenuti in un’abitazione di via Caruso, dove la proprietaria ha segnalato la presenza di due sconosciuti nel locale bricolage di casa sua.

La signora, dopo aver ricevuto l’allarme dal suo smartphone si è connessa da remoto al sistema di videosorveglianza di casa ed ha notato all’interno la presenza di due uomini che rovistavano nella succitato locale bricolage, al piano terra della sua palazzina. All’arrivo della pattuglia sul posto, i militari hanno acchiappato solo uno dei due topi d'appartamento, il secondo è riuscito a darsela a gambe abbandonando il fratello e la ben povera refurtiva.

Il ladruncolo acciuffato aveva ancora in mano una tronchese, verosimilmente utilizzato per forzare il cancello e una sacca con un martello, due trapani di precisione e materiale da lavoro vario. Tutti gli oggetti trafugati sono stati restituiti alla proprietaria. I due maldestri ladri, anche quello sfuggito alla cattura in flagranza di reato, sono stati arrestati.