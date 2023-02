Ladri di arance con il reddito di cittadinanza arrestatia a Paternò

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato un incensurato di 24 anni ed un pregiudicato di 49, entrambi catanesi, per furto aggravato in concorso, durante un controllo per contrastare il fenomeno delle razzie nelle aree rurali. L'equipaggio è intervenuto in contrada Gerbini, all’interno di un fondo agricolo privato il cui proprietario aveva installato un impianto di videosorveglianza, scorgendo i due tra i filari di aranci mentre erano intenti a raccogliere i frutti. La sua segnalazione ha così consentito di sorprendere i ladri e coglierli sul fatto, nonostante un tentativo di fuga. A poca distanza, inoltre, i militari hanno trovato una Ford Focus SW all’interno con poco più di 1000 chilogrammi di arance appena rubate caricate nel bagagliaio, che sono state restituite al legittimo proprietario. I due, entrambi percettori del reddito di cittadinanza, sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.