Furti nelle campagne di Ramacca, ladri in fuga all'arrivo dei carabinieri: arrestato un 40enne

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 40enne catanese, colto sul fatto mentre rubava arance. Intorno alle 4 del mattino, una gazzella che transitava lungo la provinciale 74/II in contrada Fondaco del comune di Ramacca, ha notato la presenza di due auto con i fari spenti e ferme al centro della carreggiata. Incuriositi, si sono avvicinati notando l’arrivo di un’ulteriore auto proveniente a luci accese da una strada interpoderale con una sola persona a bordo che stava per immettersi proprio nella provinciale 74/II. A questo punto i conducenti delle altre due auto, accortisi dell'arrivo dei carabinieri, hanno immediatamente dato gas dileguandosi a gran velocità, proprio mentre i militari sbarravano la strada al conducente dell’altra vettura in movimento per identificarlo. Al momento del controllo i militari hanno verificato che l’auto si presentava priva dei sedili e letteralmente stracolma di arance, successivamente quantificate in 600 chili. Procedendo a ritroso sul percorso effettuato dall’auto con la refurtiva, i carabinieri hanno accertato la forzatura del lucchetto di sicurezza del cancello d’ingresso di un’azienda agricola il cui proprietario, contattato telefonicamente e giunto poi sul posto, ha riconosciuto il furto in proprio danno, notando un ammanco dagli alberi del proprio fondo agricolo di circa 2000 chilogrammi di una pregiata qualità di arance. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre il 40enne catanese è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il suo arresto per furto.