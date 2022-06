Anche i barbecue e gli ombrelloni vanno a ruba: sventati due furti

Nella giornata di ieri e nel corso della notte appena trascorsa, la polizia di Stato ha arrestato due persone colte in flagranza di reato. Dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato l'uomo arrestato dagli agenti delle volanti per aver asportato un barbecue da un balcone ubicato al piano rialzato di un condominio di via Carmelitani. Effettuati tutti gli accertamenti di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. In via Francesco Crispi è stato segnalato un furto messo in atto da due soggetti, che stavano impossessandosi di alcuni ombrelloni posti innanzi ad un esercizio commerciale. Giunti sul posto, i poliziotti sono riusciti a bloccare e arrestare uno degli autori del furto, mentre il complice è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Il capo di imputazione anche in questo caso è furto aggravato in concorso, in quanto l'uomo aveva asportato tre ombrelloni “a braccio” posti davanti a un bar di Piazza Bovio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietari.