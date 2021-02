Tenta di rubare in un negozio di scarpe, arrestato

Aveva tentato il furto in un negozio di scarpe ma è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 58enne di Aci Catena beccati dai militari in servizio ad Acireale i quali stavano svolgendo un servizio mirato ai controlli anti Covid. Nel corso dell'azione di verifica sono state controllate 52 persone e 32 veicoli dei quali uno è stato sottoposto a sequestro amministrativo, nonché elevate 3 sanzioni per violazioni del codice della strada. In particolare, inoltre, sono state elevate 8 sanzioni nei confronti di altrettanti cittadini che, in violazione delle disposizioni, sono stati trovati in un Comune diverso da quello di residenza senza averne giustificato motivo.