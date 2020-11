Ruba attrezzi da un furgone posteggiato, la polizia lo vede e lo arresta

Nel pomeriggio di ieri gli agenti in moto della questura etnea hanno arrestato per furto aggravato su auto in sosta il pregiudicato Roberto Maugeri, classe 1979. L’uomo è stato bloccato dagli agenti subito dopo aver asportato da un furgone, parcheggiato in una via del centro cittadino, attrezzature termoidrauliche da lavoro che aveva già caricato sulla sua autovettura. Dopo la formalizzazione delle denuncia da parte delle vittima, su disposizione del pm di turno, Maugeri è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.