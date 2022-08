Beccato dalla polizia mentre cerca di rubare un'auto: scattano le manette per un 19enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne accusato di furto aggravato di autovettura. La scorsa notte, a seguito di una segnalazione relativa ad un furto in atto di autovettura in via Pavia, una volante è riuscita a bloccare il giovane che si stava rendendo responsabile dei fatti. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, sono emersi a carico del giovane precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il malvivente è stato quindi arrestato per il reato di tentato furto aggravato, in attesa dell'udienza per direttissima fissata per la mattinata di domani.