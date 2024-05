Destinatario di un ordine di carcerazione beccato a rubare un'auto: arrestato

Nella notte, durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in via Sardo a seguito della segnalazione di un furto in atto di un'autovettura.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite, che poco prima del loro arrivo si era reso responsabile del danneggiamento della cappotta di un'auto.

Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo, un quarantaseienne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, aveva fornito false generalità e risultava destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per reati contro il patrimonio, dovendo scontare una pena di un anno, un mese e ventisei giorni.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto e, dopo aver informato il PM di turno, è stato accompagnato presso la casa circondariale di piazza Lanza. Al contempo è stato denunciato, in stato di libertà, per tentato furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità personale.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale