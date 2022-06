Si presenta in caserma con un'auto rubata poco prima, arrestato un 49enne

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gravina hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne catanese per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, era stato convocato dai militari presso i locali della compagnia di Gravina per la notifica, a suo carico, di un provvedimento che ne disponeva la misura di prevenzione dell’avviso orale . Si è presentato in caserma a bordo di una Lancia Thema, parcheggiandola in bella mostra. Ma, proprio mentre gli veniva notificato l’atto, un militare aveva notato quell’auto collegandola immediatamente per tipologia ad una nota di ricerca per furto ricevuta poco prima dalla centrale operativa e verificando così che essa era stata rubata soltanto qualche ora prima nella via Etnea di Tremestieri. Il 49enne, ancora con il provvedimento nelle mani, è stato controllato e trovato in possesso delle chiavi alterate e dei grimaldelli con i quali aveva manomesso il cilindretto di avviamento, perpetrando il furto dell’auto. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari,in attesa dell’esito dell’udienza di convalida .