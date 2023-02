Due ladri "incastrati" dal gps: la polizia li ferma all'uscita dell'autostrada

Con l’aiuto di due chiavi modificate all'alba dello scorso venerdì due giovani hanno rubato un'auto parcheggiata all’interno di un centro commerciale di Messina. Ignari della presenza dell’antifurto satellitare, che ha permesso di monitorare gli spostamenti, sono stati bloccati a San Gregorio dopo aver percorso l’autostrada A/18 Messina-Catania. Gli agenti della polizia stradale si erano posizionati in zona proprio al fine di intercettarli. Sono così stati bloccati e perquisiti, trovando due chiavi- di cui una ancora inserita nel quadro di accensione - chiaramente modificate ed utilizzate per l’apertura del mezzo. Erano entrambi con diversi precedenti penali e privi di documenti, sono stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici. Uno di essi, in particolare, era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno ed è scattato l'arresto immediato. I due sono anche stati denunciati per il furto dell’auto, affidata ad un custode giudiziale in attesa della restituzione al proprietario.