Evade dai domiciliari e ruba un'auto e una bicicletta: arrestato 38enne

Un 38enne pregiudicato catanese è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania con l'accusa di “evasione” e “ricettazione”.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 8:30, una donna di Misterbianco ha denunciato il furto della sua Ford Fiesta, avvenuto nel garage di casa in via Garibaldi. Poco dopo, mentre si trovava in piazza Risorgimento, ha visto la sua auto passare a tutta velocità.

Immediatamente informata, una pattuglia dei carabinieri si è messa alla ricerca del mezzo rubato. I militari, battendo palmo a palmo la zona di Nesima, hanno individuato la Ford Fiesta in via Manzella Fontini.

Alla vista dei militari, l'uomo alla guida ha tentato di scappare, ma è stato bloccato e identificato per un 38enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. L'uomo, inoltre, si trovava ai domiciliari per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la perquisizione dell'auto, i carabinieri hanno trovato anche una bicicletta mountain bike, risultata a sua volta rubata in un garage di via Garibaldi a Misterbianco. Sia l'auto che la bicicletta sono state restituite ai legittimi proprietari, che hanno espresso la loro gratitudine ai carabinieri per il tempestivo intervento. L'uomo è stato arrestato e, convalidato l'arresto, è stato associato al carcere di piazza Lanza.

