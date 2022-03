Evade e ruba un’auto: beccato grazie al gps

Era ai domiciliari a Tremestieri Etneo ma ha deciso di fare un salto a Catania per rubare un'auto. Protagonista della vicenda è un 62enne catanese che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aci Castello accusato di furto aggravato ed evasione. L'uomo aveva rubato una Renault Modus che era parcheggiata nel centro cittadino di Catania ed è stato intercettato grazie alle indicazioni fornite dal sistema di rilevamento antifurto gps dell'auto. E' stato localizzato dapprima lungo la via Nazionale e quindi in via Firenze,

dove è stato beccato dai militari alla guida del mezzo.

L’uomo, che sul momento non ha fornito spiegazioni convicenti, è stato risottoposto agli arresti domiciliari e successivamente portato nel carcere di Gela.