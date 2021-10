Ruba una Fiat 500 e fa rifornimento pagando col bancomat: denunciato

Un ladro “sprovveduto” ha consentito agli investigatori di individuarlo come autore del furto di una Fiat 500 messo in atto in via Lauricella ad Adrano. L’uomo, un ventiduenne con precedenti di polizia, dopo aver commesso il reato, si è recato presso una stazione di servizio sulla superstrada Adrano – Catania per effettuare il rifornimento di carburante all’auto, pagando con carta bancomat. In seguito al ritrovamento della Fiat 500, abbandonata in una via della periferia di Catania, gli agenti del commissariato di Adrano si sono accorti che all’interno dell’abitacolo c'era proprio uno scontrino bancomat relativo al pagamento del carburante. Individuata la stazione di servizio emittente, hanno così visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza individuando il responsabil che è stato così denunciato.