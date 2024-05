Rompe i finestrini delle auto in sosta per rubare oggetti, "espulso" da Catania con foglio di via

Nei giorni scorsi il questore di Catania ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un giovane venticinquenne, accusato di furto e ricettazione. Gli agenti della squadra mobile avevano appreso che qualcuno aveva infranto i finestrini di diverse automobili in sosta lungo alcune vie del centro storico cittadino, asportando vari oggetti custoditi all’interno: navigatori satellitari, attrezzi da lavoro, occhiali da sole ed altro. Le indagini sono state condotte visionando anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle strade interessate. In questo modo, i poliziotti sono riusciti ad individuare un giovane che, una volta rintracciato, è stato trovato ancora in possesso di alcuni oggetti trafugati dalle vetture e riconosciuti dai proprietari, che sono così riusciti a rientrarne in possesso. Il giovane è stato denunciato per furto e ricettazione. All’uomo, non essendo residente nella provincia di Catania e non avendo fornito motivazioni valide per giustificare la presenza in questo centro, è stata notificata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Dovrà quindi recarsi immediatamente nel suo comune di residenza e di non fare rientro nella città di Catania senza autorizzazione per un periodo di quattro anni.