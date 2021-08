Ladro recidivo tenta un furto in strada, ma viene riconosciuto e denunciato

La scorsa notte, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Giacomo Pagliari, dove veniva segnalato un soggetto che armeggiava in prossimità di un veicolo in sosta. Giunti sul posto, gli agenti non hanno riscontrato la presenza della persona segnalata. Contattando il richiedente, hanno appreso come questi avesse riconosciuto nel presunto ladro colui che nei giorni precedenti si era reso autore del furto di una ruota della propria vettura, regolarmente denunciato. Inoltre, il signore in questione era riuscito ad annotare il numero di targa dell'auto con cui l'autore del furto si era dileguato, per cui i poliziotti sono riusciti facilmente a rintracciarlo. Una volta identificato, è stato trovato in possesso della ruota sottratta qualche giorno prima, come da lui stesso confermato. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.