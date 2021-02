Ruba pezzi meccanici dalle auto in sosta: beccato dalla polizia

E' stato beccato sul fatto con le mani sporche di grasso ed è stato arrestato. Si tratta del pluripregiudicato G.S, di 44 anni. L'uomo aveva armeggiato a lungo vicino a delle auto in sosta rubando i catalizzatori di due Renault Clio nel centro storico cittadino ed è stato scoperto da un cittadino che aveva segnalato l'accaduto fornendo anche il numero di targa dell'utilitaria del ladro.

Così gli agenti hanno individuato e bloccato il 44enne a stretto giro: all’interno della sua auto sono stati trovati alcuni arnesi utilizzati per lo scasso, nonché quattro catalizzatori, due dei quali appena asportati come da lui stesso ammesso. Dopo aver appurato su quali autovetture fosse stato commesso il furto gli agenti hanno contattato i rispettivi proprietari ai quali in sede di formalizzazione della denuncia è stato restituito quanto di loro proprietà. Pertanto, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato su autovetture in sosta, denunciato per aver reso dichiarazioni false in merito alla sua residenza e sanzionato per violazioni delle disposizioni anti Covid. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.