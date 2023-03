Tentato furto di auto in piazza Europa, Cardello: “Garantire la sicurezza della zona”

Maggiore sicurezza e controlli in piazza Europa. L’ennesima richiesta arriva dal consigliere del II municipio Andrea Cardello. “Il tentativo di furto d’auto, alcuni giorni fa, dimostra ancora una volta, se ma fosse ancora necessario, che l’intera zona necessita di un presidio costante delle forze dell’ordine. Fortunatamente l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria ha assicurato alla Giustizia i due ladri ma c’è da chiedersi cosa succederà la prossima volta”.

Telecamere di sicurezza e un piano di controlli per una piazza che, fino a poco tempo fa, era invasa dagli scooter che sfrecciavano in pieno spazio pedonale a tutta velocità ed era teatro di spettacoli pirotecnici illegali.

“Per restituire alla gente definitivamente piazza Europa - afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello- è fondamentale attivare in tutta l’area un piano sicurezza anti ladri e vandali altrimenti presto saremo qui a commentare un nuovo atto criminale. La gente chiede sicurezza e i controlli mirati, da parte di carabinieri e polizia municipale, hanno garantito un minimo di vivibilità. Peccato che, come sempre succede, nel giro di pochi giorni, tutto ritorni come prima”.