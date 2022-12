Mascali, topo d'auto recidivo finisce in carcere: due i furti nel giro di 10 giorni

I carabinieri hanno arrestato, a Mascali, in flagranza di reato, per ben due volte nel giro di 10 giorni, un pregiudicato ventitreenne per furto d'auto. Il topo professionista, ma non troppo cauto, è stato beccato la prima volta in piazza San Vito su una Punto appena rubata, grazie alla segnalazione dell'antifurto con Gps. Dopo essere finito ai domiciliari, il giovane si è subito rimesso in azione ed è stato nuovamente beccato dai militari, stavolta a bordo di una Panda rubata sulla quale c'erano anche un coltello e una dose di cocaina. A denunciare il furto della Panda è stato un pensionato mascalese. Esaminato il modus operandi dell’autore del furto i militari hanno individuato e arrestato il topo d'auto recidivo, mentre stava parcheggiando la Panda rubata a pochi metri da casa sua. Nuovamente arrestato il ladro è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la sua custodia cautelare in carcere.