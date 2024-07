I carabinieri cercano droga e trovano un'auto rubata: arrestato incensurato

I carabinieri di Zafferana Etnea avevano avuto notizia che un giovane del paese, incensurato, custodisse droga per rivenderla ed hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare per fugare ogni dubbio. Le operazioni, alle quali ha partecipato anche un’unità cinofila del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno consentito di trovare solo una piccola quantità di hashish, verosimilmente destinata ad uso personale. Quanto basta per far scattare solo una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Catania. Tuttavia, nel corso della perquisizione, sul comodino del ventenne i carabinieri hanno trovato le chiavi di un’utilitaria nascoste sotto alcuni abiti.

Essendosi reso conto che i militari avrebbero perquisito il veicolo da li a breve, il giovane ha riferito loro che si trattava di chiavi di una vecchia auto, ormai rottamata, e che in realtà avrebbe dovuto buttarle. Spiegazione che non ha convinto gli operatori. Infatti, utilizzando il tasto di apertura sportelli, a poche decine di metri dall’abitazione hanno individuato una Lancia Y. Da un primo controllo basato sulla targa sembrava in regola, ma dagli approfondimenti sul numero di telaio è risultata rubata qualche giorno prima a Camporotondo Etneo. E' quindi scattato il sequestro in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Il ventenne è stato invece tratto in arresto per il reato di riciclaggio, avendo apposto sul veicolo, le targhe di una vettura "pulita", dello stesso modello.