Sorpresi dai carabinieri su auto rubata: tre denunciati

I carabinieri della stazione di Ragalna hanno denunciato due fratelli di 33 e 30 anni di Santa Maria di Licodia e un 21enne di Paternò, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in particolare dei furti di rame, lungo la S.P. 4, i carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo, tra le altre, un’autovettura Fiat Panda con a bordo tre uomini intimando l’alt al conducente, identificato poi essere il 33enne.

Ma quest’ultimo, invece di accostare il veicolo ha aumentato la velocità e si è dato alla fuga cercando di far perdere le tracce tra le stradine del centro abitato. Ne è scaturito un inseguimento a seguito del quale, per la forte velocità, il conducente a distanza di circa un chilometro ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori dalla carreggiata, venendo costretto così ad arrestare la sua fuga.

Raggiunta l’autovettura i militari hanno identificato i tre uomini, tutti illesi, ed hanno proceduto alle verifiche sulla proprietà dell’auto per la quale il 33enne ha dichiarato immediatamente di essere autore del suo furto, avvenuto solo poche ore prima in un parcheggio di Santa Maria di Licodia. A seguito della perquisizione personale, i militari lo hanno trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Inoltre, durante il controllo dell’auto, che si presentava priva di cilindretto di accensione e con dei cavi collegati, i militari hanno rinvenuto dal lato passeggero anteriore nei vari portaoggetti una cesoia, una sega, un seghetto, una tenaglia, una pinza, tutti attrezzi idonei allo scasso.