Lascia l'auto in sosta con le chiavi inserite: gliela rubano ma i carabinieri la ritrovano con il gps

Aveva lasciato la propria auto, una Punto, in sosta con le chiavi inserite ed era sceso a comprare le sigarette. Ma gliel'hanno rubata e lui ha denunciato tutto ai carabinieri. Per fortuna del proprietario, un 58enne di Grammichele, il gps ha permesso di risalire alla posizione dell'auto e i militari hanno beccato e denunciato un 28enne per ricettazione e danneggiamento.

L'auto è stata trovata in via Turati. Al suo interno il ladro era ancora affaccendato a manomettere sotto il cruscotto proprio il gps, perché consapevole della sua capacità di trasmissione del segnale, ma evidentemente non aveva fatto i conti con la tempestività dell’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato, nonché trovato in possesso della chiave

dell’auto che è stata poi restituita al proprietario.