Tenta di scassinare una barberia, arrestato dai carabinieri

E' stato beccato mentre stava scassinando una barberia a Palagonia in via Fagone dai carabinieri del nucleo radiomobile. Si tratta del 39enne Massimo Agnello: l'uomo intorno alle 4 del mattino, con un berretto e con il volto travisato da una mascherina chirurgica. stava forzando con un grimaldello la porta del locale, verosimilmente nell’intento di appropriarsi dei pochi euro contenuti in cassa.

Una volta visti i carabinieri si è dato alla fuga correndo a gambe levate ma i militari, comunque, sono riusciti a raggiungerlo ed ammanettarlo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.