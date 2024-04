Degrado in città

Sradicato un albero in piazza Sciuti per rubare una bici

In piazza Sciuti un albero è stato totalmente sradicato per portare via una bicicletta. Ma il ladro non è riuscito nel suo intento. L'assessore all'Ecologia, Salvo Tomarchio, nel denunciare il fatto, rassicura: "Ne pianteremo uno nuovo"